В Британии легализуют употребление марихуаны в медицинских целях

В Амстердаме даже есть Музей гашиша, марихуаны и конопли. Так что вернуть «слабые» наркотики в подполье, как того, по словам старшего комиссара Кайдо Кыпласа, хочет голландская полиция, непросто, если не сказать невозможно.

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