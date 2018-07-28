В Британии легализуют употребление марихуаны в медицинских целях
27 июля 2018, 11:51
Британские врачи уже этой осенью смогт выписывать препараты с содержанием марихуаны, сообщает BBC со ссылкой на главу министерства внутренних дел Саджид Джавид.
Медикаменты должны пройти проверку безопасности и качества, и главным условием для его легального получения станет исключительная медицинская необходимость.
Легализации бытового употребления марихуаны не произойдет.
Ранее главный врач Британии Сэлли Дэвис и консультационный совет по вопросам злоупотребления наркотиками заявили, что пациенты с определенными медицинскими показаниями должны получить доступ к медикаментам на основе каннабиса.