Сб, 28.07.2018
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В Британии легализуют употребление марихуаны в медицинских целях

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В Амстердаме даже есть Музей гашиша, марихуаны и конопли. Так что вернуть «слабые» наркотики в подполье, как того, по словам старшего комиссара Кайдо Кыпласа, хочет голландская полиция, непросто, если не сказать невозможно.

ФОТО: Corbis/Scanpix

Британские врачи уже этой осенью смогт выписывать препараты с содержанием марихуаны, сообщает BBC со ссылкой на главу министерства внутренних дел Саджид Джавид.

Медикаменты должны пройти проверку безопасности и качества, и главным условием для его легального получения станет исключительная медицинская необходимость.

Легализации бытового употребления марихуаны не произойдет.

Ранее главный врач Британии Сэлли Дэвис и консультационный совет по вопросам злоупотребления наркотиками заявили, что пациенты с определенными медицинскими показаниями должны получить доступ к медикаментам на основе каннабиса.

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