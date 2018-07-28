Меган Маркл начала терять оригинальность

Точно такой же маленький плетеный клатч марки J.Crew заметили у Пиппы Миддлтон еще во время Уимблдонского турнира.

На данный момент аксессуар доступен на сайте бренда по сниженной цене — 56 долларов.

Что касается одежды, то для выхода в свет с супругом Меган на сей раз выбрала джинсовое миди-платье Carolina Herrera и нюдовые туфли-лодочки Aquazzura.

Напомним, не так давно появилась информация о сумме, которую потратила Меган Маркл на новый гардероб в течение двух месяцев после свадьбы с принцем Гарри.

В качестве супруги герцога Сассекского она уже присутствовала на 16 мероприятиях в 16 нарядах разных люксовых брендов, таких как Givenchy, Chanel и Carolina Herrera.