Меган Маркл начала терять оригинальность

Герцогиня Сассекская Меган пришла с мужем на благотворительный матч по поло Sentebale с сумкой... как у младшей сестры Кейт Миддлтон - Пиппы, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun.
Точно такой же маленький плетеный клатч марки J.Crew заметили у Пиппы Миддлтон еще во время Уимблдонского турнира.
На данный момент аксессуар доступен на сайте бренда по сниженной цене — 56 долларов.
Что касается одежды, то для выхода в свет с супругом Меган на сей раз выбрала джинсовое миди-платье Carolina Herrera и нюдовые туфли-лодочки Aquazzura.
Напомним, не так давно появилась информация о сумме, которую потратила Меган Маркл на новый гардероб в течение двух месяцев после свадьбы с принцем Гарри.
В качестве супруги герцога Сассекского она уже присутствовала на 16 мероприятиях в 16 нарядах разных люксовых брендов, таких как Givenchy, Chanel и Carolina Herrera.
Общая стоимость одежды герцогини вместе с обувью и аксессуарами составила около 210 тысяч долларов.