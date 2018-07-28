Футболист "Краснодара" Ари гордо выматерился после получения гражданства РФ

Ари выступает за российские клубы последние восемь лет. С 2010 по 2013 год он играл за московский "Спартак", после чего перешел в "Краснодар". Последние два года футболист провел в аренде в столичном "Локомотиве", с которым выиграл Кубок России и стал чемпионом страны.

"Бразилия - это очень хорошо! Русский - это ***!" - заявил футболист на видео в Instagram, записанном в салоне автомобиля.

В 2014 году бразилец женился на россиянке, после чего начал процедуру оформления российского паспорта. Согласно правилам Международной федерации футбола, для смены спортивного гражданства игрок, не имеющий кровных родственников из страны, за сборную которой он хочет выступать, должен прожить в ней не менее пяти лет.

"Сегодня я получил гражданство Российской Федерации. Я очень счастлив, ведь я отыграл достаточно долгое время в России. Я долго к этому шел, конечно, пока рано говорить о сборной, но, надеюсь, что смогу выступать за национальную команду России в ближайшее время", - заявил Ари ТАСС.