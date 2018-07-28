Сб, 28.07.2018
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На Украине депутаты устроили массовую драку: задержаны 50 человек

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ФОТО: Скриншот видео

На Украине депутаты городского совета города Конотопа, расположенного в Сумской области, устроили драку. Ее видеозапись появилась в YouTube.

По данным полиции региона, в результате конфликта между сторонниками и противниками действующего мэра были задержаны 50 человек. Кроме того, пострадали четверо полицейских.

«Обе стороны собрали в зале своих сторонников, которые сознательно провоцировали конфликты и драки», — говорится в сообщении ведомства.

Конкретная причина драки не уточняется.

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