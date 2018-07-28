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Севастова снялась с турнира в Москве из-за травмы Moscow River Cup

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Анастасия Севастова

ФОТО: EPA/LETA

Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова из-за травмы снялась с матча против Александры Саснович до его начала.

28-летняя латвийская теннисистка, которая сегодня должна была встретится с Александрой Саснович из Беларуси, снялась с турнира Moscow River Cup. Севастова заработала травму бедра.

Анастасия Севастова на московском турнире сумела дойти до четвертьфинала и заработать 60 рейтинговых очков WTA.

В первом круге соревнований Севастова уверенно обыграла француженку Полин Пармантье - 6:2, 3:6, 6:4, затем латвийская теннисистка одолела Ирину Бару из Румынии - 6-2, 6-7 (5:7), 6-4.

В московском турнире принимают участие всего две теннисистки, которые в рейтинге WTA находятся выше Севастовой - немка Юлия Гергес (10 WTA) и россиянка Дарья Касаткина (13 WTA).

Соревнования под названием Moscow River Cup проходят впервые. Турнир завершится 29 июля.

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