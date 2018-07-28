В Риге продолжается серия мероприятий под девизом Riga Street Food, в рамках которой в четверг, 26 июля, на Новой Тейке состоялось открытие нового ресторана под названием "Filozofu restorāns". Вечеринку по случаю открытия украсило шоу команды известного латвийского комика Яниса Скутелиса, а также интеллектуальные игры, волейбол ногами и выступление группы "Dziļi violets". Как это было, смотрите в фоторепортаже TVNET.