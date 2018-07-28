"Челси" требует у "Милана" 62 млн евро за Альваро Морату

Испанец недоволен своим положением в стане "синих" и желает сменить клуб, чтобы получать больше игровой практики. Больше всех в услугах Мораты заинтересован итальянский "Милан". Сам Мората также не прочь вернуться в Италию, где он удачно выступал в составе "Ювентуса".

Переезд нападающего в Италию осложняется тем, что "Челси" требует за своего футболиста порядка 60-70 млн евро. Милан, считает, что ценник на игрока слишком завышен и пытается сторговаться. Если трансфер Мораты сорвётся, то "Милан" попробует приобрести Гонсало Игуаина или Радамеля Фалькао, сообщает Sky Sports.