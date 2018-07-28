85-летнего родственника Новака Джоковича нашли связанным в поле

По сообщениям пресс-службы сербского Министерства Внутренних Дел, полицейским удалось найти пожилого мужчину. Дедушка жены Джоковича был привязан к металлической конструкции в поле неподалёку от своего дома в городе Лиг.

Похищение Радисавлевича произошло в ночь с 25 на 26 июля, когда двое неизвестных в масках проникли в дом и стали требовать деньги у пожилого человека. После отказа Радисавлевича сотрудничать с грабителями, его похитили и оставили связанным в кукурузном поле, забрав у него 260 долларов и сотовый телефон.