Сб, 28.07.2018
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85-летнего родственника Новака Джоковича нашли связанным в поле

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Новак Джокович

ФОТО: TONY O BRIEN/Reuters/Scanpix

85-летний Милослав Радисавлевич - дедушка жены теннисиста Новака Джоковича был похищен в Сербии в ночь с 25 на 26 июля. 

По сообщениям пресс-службы сербского Министерства Внутренних Дел, полицейским удалось найти пожилого мужчину. Дедушка жены Джоковича был привязан к металлической конструкции в поле неподалёку от своего дома в городе Лиг. 

Похищение Радисавлевича произошло в ночь с 25 на 26 июля, когда двое неизвестных в масках проникли в дом и стали требовать деньги у пожилого человека. После отказа Радисавлевича сотрудничать с грабителями, его похитили и оставили связанным в кукурузном поле, забрав у него 260 долларов и сотовый телефон.

Представители Новака Джоковича подтвердили произошедшее, заявив, что семья Джоковича находится в ужасном шоке. В данный момент полиция занимается поисками преступников, сообщает Blic.

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