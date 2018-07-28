Сб, 28.07.2018
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"Арифметика от Лизы": Максим Галкин впечатлил очередным талантом дочери

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ФОТО: скриншот instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин и Алла Пугачева не только талантливые артисты, но и примерные родители, о чем свидетельствуют умения их детей — 4-летних Лизы и Гарри. Вот и на днях шоумен похвастался очередным талантом своей дочери, пишет hochu.ua.

Максим Галкин и Алла Пугачева активно ведут странички в соцсетях, где делятся не только подробностями повседневной жизни, но и достижениями своих детей. Особенно публике успела полюбиться их дочь Лиза.

Только недавно Сеть обсуждала, как Лиза танцует под Бейонсе, а теперь малышка восхитила новым умением.

Оказывается, в свои 4 года дочь Пугачевой и Галкина уже умеет быстро складывать числа в уме, причем делает она это по собственной весьма интересной методике.

Так, накануне Максим разместил в своем Instagram забавный ролик, в котором спросил у дочери, сколько будет 10 плюс 10, и Лиза дала правильный ответ, а затем объяснила, по какой схеме это можно вычислить. Смотрите видео!

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