Родченков: "Приказы мне поступали от верхушки российских властей"

Джим Уолден, адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, от лица своего клиента выступил с заявлением на заседании Хельсинкской комиссии США по вопросами соблюдения международных норм в области прав человека, передает Sports.ru.
"Я вновь хочу извиниться перед всем миром за то, какую роль я сыграл в российской допинговой системе, спонсируемой государством.
В то время, когда я руководил Московской антидопинговой лабораторией, приказы поступали мне от верхушки российских властей.
Владимир Путин сказал: "Россия должна победить любой ценой". Министерство спорта выполнило этот приказ, существенно улучшив нашу способность втайне доставлять препараты, повышающие эффективность.
Отказаться выполнять приказ означало бы подписать себе смертный приговор.
Надеюсь, что мое решение рассказать правду приведет к реформам", – говорится в заявлении Родченкова.