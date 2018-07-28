Родченков: "Приказы мне поступали от верхушки российских властей"

"Я вновь хочу извиниться перед всем миром за то, какую роль я сыграл в российской допинговой системе, спонсируемой государством.

В то время, когда я руководил Московской антидопинговой лабораторией, приказы поступали мне от верхушки российских властей.

Владимир Путин сказал: "Россия должна победить любой ценой". Министерство спорта выполнило этот приказ, существенно улучшив нашу способность втайне доставлять препараты, повышающие эффективность.

Отказаться выполнять приказ означало бы подписать себе смертный приговор.