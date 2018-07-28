Волна небывалой жары продолжает одолевать Латвию. В контексте аномально теплой погоды Рижская муниципальная полиция распространила видеоролик, в котором призвала быть благоразумными и не оставлять в салоне автомобиля ни детей, ни животных. На видео полиция наглядно продемонстрировав, насколько это опасно - при нынешней жаре в салоне авто можно приготовить даже яичницу!
Полиция напоминает, что даже несколько минут в раскаленной машине могут оказаться летальными как для ребенка, так и для животного, так как, в отличие от взрослых людей, у них не так хорошо развита терморегуляция тела.
Полиция продемонстрировала раскаленность салона автомашины очень наглядным способом, разбив на сковороде яйцо и оставив его ненадолго в салоне. Результат ошеломляет - оно зажарилось!