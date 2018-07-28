Долой протокол! Меган наградила Гарри страстным поцелуем на публике

Русский TVNET уже сообщал о том, что 26 июля 33-летний принц Гарри и 36-летняя Меган Маркл появились на благотворительном матче по игре в поло, который устраивала организация Sentebalе под руководством герцога Сассекского.

Судя по всему, экс-актриса не зря поддерживала супруга, принимавшего участие в игре. Команде принца Гарри удалось занять первое место.

Зная о том, что королевский протокол запрещает монаршим особам целоваться во время такого рода мероприятий, окрыленные победой Гарри и Меган с радостью нарушили это правило.

Так эмоционально свои чувства супруги не демонстрировали со дня свадьбы, которая, напомним, состоялась 19 мая.