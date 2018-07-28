Долой протокол! Меган наградила Гарри страстным поцелуем на публике

Герцог и герцогиня Сассекские, уверенно удерживающие звание любимцев публики, вновь заставили всех говорить о себе. Забыв о королевском этикете, супружеская пара впервые после свадьбы страстно поцеловалась на людях во время турнира по поло, пишет Woman.ru.
Русский TVNET уже сообщал о том, что 26 июля 33-летний принц Гарри и 36-летняя Меган Маркл появились на благотворительном матче по игре в поло, который устраивала организация Sentebalе под руководством герцога Сассекского.
Судя по всему, экс-актриса не зря поддерживала супруга, принимавшего участие в игре. Команде принца Гарри удалось занять первое место.
Зная о том, что королевский протокол запрещает монаршим особам целоваться во время такого рода мероприятий, окрыленные победой Гарри и Меган с радостью нарушили это правило.
Так эмоционально свои чувства супруги не демонстрировали со дня свадьбы, которая, напомним, состоялась 19 мая.
Кажется, что даже мужчина, стоявший рядом с Гарри и Меган на пьедестале, немного опешил от такого порыва страсти. Поклонники же королевской пары, напротив, порадовались за влюбленных и пожелали им сохранить это чувство на всю жизнь.