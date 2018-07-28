Избирательные участки на выборах 13-го Сейма будут в 45 странах

Участок для выборов 13-го Сейма будет и в столице Мексики Мехико, постановила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).
Таким образом, до 45 увеличится число государств, в которых будут избирательные участки. На этой неделе решено открыть еще три участка в Великобритании - в Бирмингеме, Ливерпуле и Маргейте.
За границей всего будет 121 место для голосования. Как сообщила агентству ЛЕТА руководитель информационного отдела ЦИК Кристине Берзиня, это самое большое число заграничных участков на выборах в Сейм - на 23 участка больше, чем на выборах 2014 года.
Избирательные участки будут в США (21), Австралии, Австрии, ОАЭ, Азербайджане, Белоруссии, Бельгии, Бразилии, Чехии, Дании, Египте, Франции, Греции, Грузии, Эстонии, Индии, Италии, Исландии, Израиле, Ирландии, Японии, Новой Зеландии, Канаде, Казахстане, России, Корее, Китае, Литве, Люксембурге, Молдавии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Финляндии, Испании, Швейцарии, Турции, Украине, Венгрии, Узбекистане, Германии и Швеции.