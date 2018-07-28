Избирательные участки на выборах 13-го Сейма будут в 45 странах

Таким образом, до 45 увеличится число государств, в которых будут избирательные участки. На этой неделе решено открыть еще три участка в Великобритании - в Бирмингеме, Ливерпуле и Маргейте.

За границей всего будет 121 место для голосования. Как сообщила агентству ЛЕТА руководитель информационного отдела ЦИК Кристине Берзиня, это самое большое число заграничных участков на выборах в Сейм - на 23 участка больше, чем на выборах 2014 года.