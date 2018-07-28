Пожар на ул. Лубанас в Риге ликвидирован

При тушении этого пожара пострадали 11 пожарных, 10 из них после оказания медицинской помощи смогли продолжить работу, один был госпитализирован для дальнейшего обследования.

Как сообщалось, вызов на пожар на ул. Лубанас ГПСС получила в четверг в 19.32.

Огонь от горевших паллет перекинулся на соседнее здание ангара. В ангаре взорвалось несколько ацетиленовых и кислородных баллонов.