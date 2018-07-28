Бриедис о бое с Усиком: сейчас всё зависит от его решения

В финале Всемирной боксёрской суперсерии Бриедис уверенно победил по очкам француза Брендона Делорье. Бой был разогревающим перед главным поединком вечера Усик - Гассиев.

Майрис Бриедис доминировал во время своего боя, заставив француза сосредоточиться на защите. Несмотря на это, победить нокаутом Бриедис не сумел и победу он одержал по очкам.

"Мне не очень понравился бой с Делорье, потому что француз совсем не боксировал. Если ты настоящий боксёр и согласился сражаться, то нужно боксировать а не выходить на ринг только для того, чтобы выстоять до конца" - сказал Бриедис.

"Если бы Делорье был опытным боксёром, а не 25-летним - я бы всё понял. Если хочешь себя проявить - нужно рисковать, а не отсиживаться в обороне. Во время боя я показывал ему, чтобы он отвечал ударами, но он не хотел ничего делать. Мне это очень не понравилось".

Бриедис считает, что для того, чтобы победить в бое - нужно наносить удары. "Думаю, что такой бой был нужен для того, чтобы в следующей дуэли я работал с полной самоотдачей".

Перед боем Бриедис появился перед камерами с усами, но сейчас их уже нет. Решение отрастить усы, Бриедис принял во время чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Тогда многие болельщики сборной России начали отращивать усы в знак поддержки сборной. Акцию "Усы Надежды" запустила телепередача "Вечерний Ургант".