Бриедис о бое с Усиком: сейчас всё зависит от его решения

Ясность насчёт потенциального боя Александра Усика и Майриса Бриедиса, может появиться в течении месяца, заявил латвийский боец агентству LETA.
В финале Всемирной боксёрской суперсерии Бриедис уверенно победил по очкам француза Брендона Делорье. Бой был разогревающим перед главным поединком вечера Усик - Гассиев.
Майрис Бриедис доминировал во время своего боя, заставив француза сосредоточиться на защите. Несмотря на это, победить нокаутом Бриедис не сумел и победу он одержал по очкам.
"Мне не очень понравился бой с Делорье, потому что француз совсем не боксировал. Если ты настоящий боксёр и согласился сражаться, то нужно боксировать а не выходить на ринг только для того, чтобы выстоять до конца" - сказал Бриедис.
"Если бы Делорье был опытным боксёром, а не 25-летним - я бы всё понял. Если хочешь себя проявить - нужно рисковать, а не отсиживаться в обороне. Во время боя я показывал ему, чтобы он отвечал ударами, но он не хотел ничего делать. Мне это очень не понравилось".
Бриедис считает, что для того, чтобы победить в бое - нужно наносить удары. "Думаю, что такой бой был нужен для того, чтобы в следующей дуэли я работал с полной самоотдачей".
Перед боем Бриедис появился перед камерами с усами, но сейчас их уже нет. Решение отрастить усы, Бриедис принял во время чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Тогда многие болельщики сборной России начали отращивать усы в знак поддержки сборной. Акцию "Усы Надежды" запустила телепередача "Вечерний Ургант".
Майрис Бриедис прокомментировал также возможный бой-реванш с Александром Усиком: "Всё сейчас зависит от Усика. Если он решит защитить пояс, то я первый в рейтинге WBC и ему в следующем году, или возможно, уже в этом, придётся боксировать со мной. Думаю, что ясность насчёт этого боя появиться в течении месяца.