Сб, 28.07.2018
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Неймар занял шестое место на турнире по покеру. Он выиграл 21 тысячу долларов

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Неймар

ФОТО: Stringer/Reuters/Scanpix

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар, который находится в отпуске после выступления на чемпионате мира, занял шестое место на турнире по покеру High Roller BSOP Sao Paulo.

26-летний футболист дошёл до финала и в итоге занял 6-е место. Всего в турнире принимало участие 288 игроков.

"Я очень счастлив, что принял участие в турнире и дошел до финала с хорошими игроками. Для меня это новый опыт", - цитирует Неймара портал Super Poker.

Вступительный взнос на турнире составил 1877 долларов, а выиграл Неймар 21 308 долларов.

Заработная плата бразильца во французском футбольном клубе, куда он перешёл из "Барселоны" за рекордные 222 млн евро, составляет более 3 млн евро в месяц.

Неймар выступал в составе сборной Бразилии на чемпионате мира в России. Бразильская команда дошла до стадии четвертьфинала, где уступила бельгийцам (1:2). Неймар провел на турнире пять матчей, забив два мяча и сделав две результативные передачи.

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