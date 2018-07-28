Неймар занял шестое место на турнире по покеру. Он выиграл 21 тысячу долларов

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар, который находится в отпуске после выступления на чемпионате мира, занял шестое место на турнире по покеру High Roller BSOP Sao Paulo.
26-летний футболист дошёл до финала и в итоге занял 6-е место. Всего в турнире принимало участие 288 игроков.
"Я очень счастлив, что принял участие в турнире и дошел до финала с хорошими игроками. Для меня это новый опыт", - цитирует Неймара портал Super Poker.
Вступительный взнос на турнире составил 1877 долларов, а выиграл Неймар 21 308 долларов.
GG, CRAQUE! @neymarjr é eliminado em sexto no High Roller do @BSOPoficial SP e dá entrevista exclusiva para o SuperPoker https://t.co/EHIoE4eJAO #BSOPSP #PokerStars @PokerStarsBR pic.twitter.com/1SOXU1HGo6— SuperPoker ♠♥♣♦ (@SuperPoker) July 25, 2018
Заработная плата бразильца во французском футбольном клубе, куда он перешёл из "Барселоны" за рекордные 222 млн евро, составляет более 3 млн евро в месяц.
Неймар выступал в составе сборной Бразилии на чемпионате мира в России. Бразильская команда дошла до стадии четвертьфинала, где уступила бельгийцам (1:2). Неймар провел на турнире пять матчей, забив два мяча и сделав две результативные передачи.