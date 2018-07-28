Неймар занял шестое место на турнире по покеру. Он выиграл 21 тысячу долларов

26-летний футболист дошёл до финала и в итоге занял 6-е место. Всего в турнире принимало участие 288 игроков.

"Я очень счастлив, что принял участие в турнире и дошел до финала с хорошими игроками. Для меня это новый опыт", - цитирует Неймара портал Super Poker.

Вступительный взнос на турнире составил 1877 долларов, а выиграл Неймар 21 308 долларов.

Заработная плата бразильца во французском футбольном клубе, куда он перешёл из "Барселоны" за рекордные 222 млн евро, составляет более 3 млн евро в месяц.