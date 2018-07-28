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Посмотри! Топ-5 лучших голов первой половины чемпионата Латвии по футболу

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Глеб Клюшкин

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Завершилась первая половина чемпионата Латвии по футболу. "Best4Sport.TV" сделал подборку из 5 лучших голов на сегодняшний день. Посмотри!

Лидером чемпионата Латвии на данный момент является "Рижская Футбольная Школа" - 37 очков. Второе и третье место делят "Вентспилс" и "Рига", на счету которых 28 очков.

Внизу футбольной таблицы находится футбольный клуб "Метта/ЛУ" (4 очка) и команда Valmiera Glass/ViA, которая сумела набрать лишь 2 очка в 15 матчах. 

В этом сезоне команды проведут четыре круга, сыграв в общей сложности 28 матчей. Завершение сезона запланировано на 10 ноября.

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