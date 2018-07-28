Экс-владелец борделя рассказал о сексе с десятками звезд Голливуда

Как сообщает Daily Beast, услугами борделя Скотти Бауэрса пользовались десятки знаменитых актеров и политиков, включая британского короля Эдуарда VIII. Большинства из них уже нет в живых.

Как утверждает Бауэрс, он лично ублажал как мужчин, так и женщин. В своих мемуарах, которые легли в основу документального фильма, долгожитель признался в интимных отношениях с Кэри Грант, Лоуренсом Оливье, Кэтрин Хепберн, Вивьен Ли, Теннеси Уильямс и многими другими знаменитостями, включая Эдит Пиаф. По словам пожилого американца, французскую певицу он таким образом спасал от депрессии.

Бауэрс рассказал, что все это происходило в период с 1944 по 1976 годы на съемной квартире недалеко от его тогдашнего основного места работы — автозаправки. Звездные "клиенты" к нему приходили по рекомендациям знакомых. Кроме того, Баэурс работал барменом на элитных голливудских вечеринках, где также обзаводился полезными связями.

Режиссер фильма о Бауэрсе Мэтт Тинауэр говорит, что его герой не испытывает ни малейшего чувства вины или стыда за свое бурное прошлое.

"Он говорит, что помогал людям, и поэтому счастлив. Он живет спокойной и счастливой жизнью. Мне кажется, нам всем стоит у него поучиться тому, как получать удовольствие от жизни", — цитирует автора картины сайт vesti.ru.