Экс-владелец борделя рассказал о сексе с десятками звезд Голливуда

Официальных биографов многих легендарных голливудских знаменитостей ждет катастрофа. Так говорят авторы документального фильма Scotty and the Secret History of Hollywood ("Скотти и секретная история Голливуда"), который посвящен Скотти Бауэрсу — 95-летнему экс-владельцу главного публичного дома Голливуда.