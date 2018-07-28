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В Париже эвакуировали более двух тысяч человек из-за пожара

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ФОТО: AFP

Причина пожара в коммуне Исси-ле-Мулино пока неизвестна. Сообщается, что он затронул электрический трансформатор.

Из-за масштабного пожара в коммуне Исси-ле-Мулино за несколько сотен метров от парижской кольцевой трассы эвакуировали 2500 человек. Об этом сообщает Le Parisien в пятницу, 27 июля.

Отмечается, что возгорание произошло в полдень в пятницу неподалеку от башен компаний Microsoft и Accor.

Причина пожара пока неизвестна. Сообщается, что он затронул электрический трансформатор.

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