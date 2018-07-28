В Париже эвакуировали более двух тысяч человек из-за пожара
27 июля 2018, 16:35
Причина пожара в коммуне Исси-ле-Мулино пока неизвестна. Сообщается, что он затронул электрический трансформатор.
Из-за масштабного пожара в коммуне Исси-ле-Мулино за несколько сотен метров от парижской кольцевой трассы эвакуировали 2500 человек. Об этом сообщает Le Parisien в пятницу, 27 июля.
Отмечается, что возгорание произошло в полдень в пятницу неподалеку от башен компаний Microsoft и Accor.
Причина пожара пока неизвестна. Сообщается, что он затронул электрический трансформатор.