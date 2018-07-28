Бывший повар Елизаветы II рассказал, какие продукты запрещены в Букингемском дворце

Не так давно британские СМИ сообщили о том, что Меган Маркл пришлось отказаться от морепродуктов, которые она просто обожает. На этом настояла Елизавета II, давным-давно запретившая есть морских гадов членам своей семьи, чтобы избежать отравлений, у которых могут быть самые печальные последствия.

Родственникам правительницы Великобритании пришлось отказаться не только от даров моря, но и от продуктов с высоким содержанием углеводов.

Недавно бывший шеф-повар Букингемского дворца Даррен Макгрэди рассказал британскому Metro, что королева запрещает подавать к столу пасту, рис и картофель.

Даррен, прослуживший во дворце 15 лет, признался, что за это время ни разу не добавлял в блюда чеснок.

«Мы также не могли подавать не до конца прожаренное мясо. Королева любит, чтобы стейки были полностью готовы», — сообщил мистер Макгрэди.