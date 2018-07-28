Финансовые учреждения за полгода заработали более 132 млн евро

В том числе в июне монетарные финансовые учреждения заработали 0,9 млн евро.

Активы монетарных финансовых учреждений на 31 июня 2018 года составили 23,256 млрд евро - на 4,433 млрд евро (16%) меньше, чем в конце июня 2017 года (27,689 млрд евро).

В конце июня остаток кредитов, выданных резидентам, составил 12,372 млрд евро и был на 2,9% меньше, чем год назад. Остаток вкладов резидентов составил 11,363 млрд евро - на 36,7% меньше, чем в конце июня 2017 года.

Капитал и резервы монетарных финансовых учреждений в конце июня составили 3,092 млрд евро, что на 6,2% больше, чем годом ранее.

Прибыль монетарных финансовых учреждений за первые шесть месяцев 2017 года составила 164,7 млн евро.