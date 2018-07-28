Путин пригласил Трампа в Москву

Об этом Путин сказал на пресс-конференции в Йоханнесбурге по итогам саммита БРИКС, сообщает Интерфакс в пятницу, 27 июля.

"Он (Трамп – ред.) имеет, кстати говоря, такое приглашение, и я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, но, повторюсь: если там будут созданы соответствующие условия", – заявил Путин, подчеркнув, что эти условия должны создаваться в обеих странах.

"Что касается встречи, я прекрасно понимаю, что у президента Трампа есть желание проводить дальнейшие встречи, и я готов к этому. Но нужно, чтобы были условия соответствующие", – добавил президент РФ.

Путин отметил, что у России и США есть планы контактов на высшем уровне на "двадцатке" и других международных форумах.

"Так что, несмотря на все сложности, в данном случае на сложности во внутриполитической жизни США, контакты наши продолжаются", – заверил Путин.

Напомним, 16 июля в Хельсинки прошла последняя встреча президентов России и США. Путин и Трамп проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе. Позже стало известно, что Трамп пригласил Путина приехать в США этой осенью.