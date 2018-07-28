Бывшая невеста Баскова рассказала "о пьяном конфликте" с певцом

"Я была абсолютно трезвой, потому что перед выступлением никогда не употребляю. Наша встреча прошла нормально, все было хорошо! Я не просилась на руки к Николаю. Вышла на красную дорожку и заметила, что следом идет он. Я ему сказала: "Привет, как дела?» Подошла сзади и обняла. Уверяю вас: ни на какие руки к нему не просилась. Мы были в хорошем настроении, радовались встрече и возможности видеть друг друга. Ничего страшного не произошло. После этого я дальше пошла по своим делам, а он — по своим!", — заключила Кальчева.