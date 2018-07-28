Бывшая невеста Баскова рассказала "о пьяном конфликте" с певцом

Обсуждаемый таблоидами публичный конфликт, якобы имевший место между Николаем Басковым и его бывшей возлюленной Софи Кальчевой — всего лишь выдумка. Об этом сама Кальчева рассказала изданию "Собеседник".
Ранее в СМИ утверждалось, что недавняя встреча золотого голоса с экс-возлюбленной на фестивале "Жара" закончилась форменным скандалом. А все из-за того, что Николай якобы отказался удовлетворить просьбу девушки.
"Софи попросила Колю донести ее на руках до гримерки, а он это делать отказался!", — рассказывают очевидцы произошедшего. — "Коля, имей совесть — неужели тебе трудно?" — возмущалась Софи. Но все без толку. Он ее поднимать на руки наотрез отказался.
По словам очевидцев, Басков был возмущен тем, что в момент встречи с ним Софи была нетрезва. Сама Кальчева в беседе с изданием впервые рассказала всю правду о произошедшем.
"Я была абсолютно трезвой, потому что перед выступлением никогда не употребляю. Наша встреча прошла нормально, все было хорошо! Я не просилась на руки к Николаю. Вышла на красную дорожку и заметила, что следом идет он. Я ему сказала: "Привет, как дела?» Подошла сзади и обняла. Уверяю вас: ни на какие руки к нему не просилась. Мы были в хорошем настроении, радовались встрече и возможности видеть друг друга. Ничего страшного не произошло. После этого я дальше пошла по своим делам, а он — по своим!", — заключила Кальчева.