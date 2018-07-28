Сб, 28.07.2018
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Болельщики "Зенита" окрестили Артема Дзюбу "богом футбола"

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Артем Дзюба

ФОТО: REUTERS/Scanpix

Болельщики петербургского "Зенита" поприветствовали нападающего Артема Дзюбу, вернувшегося в клуб после аренды в тульском "Арсенале".

В пятницу "Зенит" провел первую открытую для журналистов тренировку при главном тренере Сергее Семаке. В разминке принимали участие 23 полевых игрока, включая оправившегося от травмы Александра Кокорина. По индивидуальной программе занимались травмированные Юрий Жирков и Александр Ерохин.

Когда футболисты сине-бело-голубых вышли на поле, со стороны Удельного парка к забору у базы петербургского клуба подошла группа любителей футбола и принялась скандировать "Дзюба, Дзюба, бог футбола". В ответ нападающий послал поклонникам воздушный поцелуй.

Напомним, что прошлый сезон нападающий Артем Дзюба провел на правах аренды в тульском "Арсенале", после чего был вызван в сборную России на чемпионат мира. На мундиале форвард показал отличную игру и проявил себя настоящим лидером.

В субботу питерская команда отправится в Тюмень, где в воскресенье на стадионе "Геолог" в рамках первого тура Российской Премьер-лиги сыграет с красноярским "Енисеем".

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