Болельщики "Зенита" окрестили Артема Дзюбу "богом футбола"

В пятницу "Зенит" провел первую открытую для журналистов тренировку при главном тренере Сергее Семаке. В разминке принимали участие 23 полевых игрока, включая оправившегося от травмы Александра Кокорина. По индивидуальной программе занимались травмированные Юрий Жирков и Александр Ерохин.

Когда футболисты сине-бело-голубых вышли на поле, со стороны Удельного парка к забору у базы петербургского клуба подошла группа любителей футбола и принялась скандировать "Дзюба, Дзюба, бог футбола". В ответ нападающий послал поклонникам воздушный поцелуй.

Напомним, что прошлый сезон нападающий Артем Дзюба провел на правах аренды в тульском "Арсенале", после чего был вызван в сборную России на чемпионат мира. На мундиале форвард показал отличную игру и проявил себя настоящим лидером.