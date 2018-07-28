Встречайте: самый дорогой новый уличный автомобиль

Pagani Zonda HP Barchetta планируется выпустить всего в трех экземплярах, причем один из которых зарезервирован для самого Горацио. От стандартного Zonda эта модель Barchetta отличается тем, что у нее нет крыши, передние опоры крыши намного короче, а на задних арках имеется накладка из углеродного волокна, которая частично накрывает колеса.