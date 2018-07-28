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Встречайте: самый дорогой новый уличный автомобиль

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Pagani Zonda HP Barchetta

ФОТО: Publicitātes foto

Уникальный Pagani Zonda HP Barchetta - на данный момент самый дорогой новый автомобиль. В интервью изданию Top Gear глава итальянской компании Pagani Горацио Пагани заявил, что машина стоит 15 миллионов евро, и это значительно превышает стоимость одного экземпляра Rolls-Royce Sweptail, который обойдется в 11,2 млн евро.

Pagani Zonda HP Barchetta планируется выпустить всего в трех экземплярах, причем один из которых зарезервирован для самого Горацио. От стандартного Zonda эта модель Barchetta отличается тем, что у нее нет крыши, передние опоры крыши намного короче, а на задних арках имеется накладка из углеродного волокна, которая частично накрывает колеса.

Интерьер машины выдержан в светло-бежевых тонах, но сиденья, заимствованные у модели Huayra BC, имеют клетчатые вставки.

Pagani Zonda HP Barchetta

ФОТО: Publicitātes foto

Машина оснащена 6-литровым двигателем V12 битурбо, который развивает мощность в 800 лошадиных сил. Также машина обладает шестиступенчатой мехнической коробкой передач.

Pagani выпускала модель Zonda в период с 1999 по 2011 годы. Последней модификацией Zonda была Tricolore, однако, если клиент желает, Pagani всегда готовы выпустить эксклюзивные версии Zonda, что периодически и делают.

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