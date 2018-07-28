Самый простой способ защититься от рака груди

Новое исследование американских ученых из Гарвардской школы представило данные о том, что эффективную защиту от рака молочной железы у женщин обеспечивают овощи, сообщает МедикФорум.
Свежие овощи снижают риск возникновения рака груди, утверждается в публикации издания International Journal of Cancer. Особенно полезны для обеспечения такой профилактики оранжевые и желтые овощи, конкретизировали специалисты.
Придающие яркий окрас кожуре плодов пигменты каротиноиды имеют свойство накапливаться в женском организме, помогая усиливать иммунные реакции на опасные болезнетворные компоненты и сокращать рост опухолей.
«Употребление пяти порций овощей в день снижает риск возникновения рака груди на 11%», - заявили они.
Вместе с этим, установили ученые, вероятность возникновения рака молочной железы повышается в связи с чрезмерным потреблением алкоголя и повышенной концентрацией холестерина в организме.
Отметим, что, по данным Международного агентства по изучению рака, пищевые факторы прямо или косвенно связаны с возникновением всех форм злокачественных образований у 30% мужчин и у 50% женщин.