Самый простой способ защититься от рака груди

Свежие овощи снижают риск возникновения рака груди, утверждается в публикации издания International Journal of Cancer. Особенно полезны для обеспечения такой профилактики оранжевые и желтые овощи, конкретизировали специалисты.

Придающие яркий окрас кожуре плодов пигменты каротиноиды имеют свойство накапливаться в женском организме, помогая усиливать иммунные реакции на опасные болезнетворные компоненты и сокращать рост опухолей.

«Употребление пяти порций овощей в день снижает риск возникновения рака груди на 11%», - заявили они.

Вместе с этим, установили ученые, вероятность возникновения рака молочной железы повышается в связи с чрезмерным потреблением алкоголя и повышенной концентрацией холестерина в организме.