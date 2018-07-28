Сб, 28.07.2018
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Самый простой способ защититься от рака груди

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Иллюстративное фото

ФОТО: Andriy Popov/PantherMedia/Scanpix

Новое исследование американских ученых из Гарвардской школы представило данные о том, что эффективную защиту от рака молочной железы у женщин обеспечивают овощи, сообщает МедикФорум.

Свежие овощи снижают риск возникновения рака груди, утверждается в публикации издания International Journal of Cancer. Особенно полезны для обеспечения такой профилактики оранжевые и желтые овощи, конкретизировали специалисты.

Придающие яркий окрас кожуре плодов пигменты каротиноиды имеют свойство накапливаться в женском организме, помогая усиливать иммунные реакции на опасные болезнетворные компоненты и сокращать рост опухолей.

«Употребление пяти порций овощей в день снижает риск возникновения рака груди на 11%», - заявили они.

Вместе с этим, установили ученые, вероятность возникновения рака молочной железы повышается в связи с чрезмерным потреблением алкоголя и повышенной концентрацией холестерина в организме.

Отметим, что, по данным Международного агентства по изучению рака, пищевые факторы прямо или косвенно связаны с возникновением всех форм злокачественных образований у 30% мужчин и у 50% женщин.

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