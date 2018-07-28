Последствия пожара на улице Лубанас: загрязнения не обнаружено

После пожара в Риге на улице Лубанас, 84, где вчера на большой площади горели паллеты, здание ангара и несколько автомобилей, загрязнения окружающей среды не обнаружено, сообщает агентство ЛЕТА.
Как пояснили в Пожарно-спасательной службе, пожар произошел на бетонной поверхности, поэтому во время спасательных работ потенциально опасные вещества в окружающую среду не попали.
При тушении этого пожара пострадали 11 пожарных, 10 из них после оказания медицинской помощи смогли продолжить работу, один был госпитализирован для дальнейшего обследования.
Как сообщалось, вызов на пожар на ул. Лубанас ГПСС получила в четверг в 19.32.
Огонь от горевших паллет перекинулся на соседнее здание ангара. В ангаре взорвалось несколько ацетиленовых и кислородных баллонов.
В 22.45 пожар был локализован. Общая площадь горения достигла 3000 кв. м: на площади 2200 кв. м горели паллеты, 400 кв. м - ангар, еще 400 кв. м - несколько автомашин и контейнеров.