Сб, 28.07.2018
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продлил контракт на 2 года

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Станислав Черчесов

ФОТО: Carl Recine/REUTERS/Scanpix

Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте официально объявил о подписании нового контракта с главным тренером национальной сборной России Станиславом Черчесовым по системе "2+2" - до чемпионата Европы-2020 - с возможностью продления на аналогичный срок, который истечет к следующему первенству мира в Катаре.

Согласно подписанному договору, 54-летний специалист будет готовить команду к предстоящим контрольным матчам, играм Лиги наций и отборочному циклу чемпионата Европы-2020.

РФС поблагодарил тренерский штаб национальной сборной за успешно проведенную работу при подготовке к чемпионату мира 2018 года, где российская команда впервые в новейшей истории вышла из группы и в итоге дошла до 1/4 финала, уступив в серии послематчевых пенальти будущим финалистам из Хорватии.

"РФС полностью доверяет Станиславу Саламовичу и его тренерскому штабу. Рассчитываем, что сборную России ждет впереди немало ярких побед и весомых достижений", - заявил и.о. президента РФС Александр Алаев.

По новому контракту РФС выделил на весь тренерский штаб 2,5 миллиона евро в год.

"Рад, что мы продолжим работу со сборной России. В плане результатов команды планка поднята достаточно высоко, хотелось бы продолжать дальше в том же духе. Понимаем всю меру своей ответственности, будем делать свою работу с достоинством", - пообещал тренер.

Следующую игру сборная России проведет 7 сентября. Россияне встретятся в матче Лиги наций с командой Турции. Отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года стартует 21 марта 2019-го.

Добавим, что наставник сборной России, занимающий этот пост с августа 2016 года, вошел в число номинантов на звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония вручения наград состоится 24 сентября в Лондоне.

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