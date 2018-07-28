Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продлил контракт на 2 года

Российский футбольный союз официально сообщает о подписании нового контракта с главным тренером национальной сборной России Станиславом Черчесовым по системе "2+2 года"! pic.twitter.com/8enylnWSJb — Сборная России (@TeamRussia) July 27, 2018

Согласно подписанному договору, 54-летний специалист будет готовить команду к предстоящим контрольным матчам, играм Лиги наций и отборочному циклу чемпионата Европы-2020.

РФС поблагодарил тренерский штаб национальной сборной за успешно проведенную работу при подготовке к чемпионату мира 2018 года, где российская команда впервые в новейшей истории вышла из группы и в итоге дошла до 1/4 финала, уступив в серии послематчевых пенальти будущим финалистам из Хорватии.

"РФС полностью доверяет Станиславу Саламовичу и его тренерскому штабу. Рассчитываем, что сборную России ждет впереди немало ярких побед и весомых достижений", - заявил и.о. президента РФС Александр Алаев.

По новому контракту РФС выделил на весь тренерский штаб 2,5 миллиона евро в год.

"Рад, что мы продолжим работу со сборной России. В плане результатов команды планка поднята достаточно высоко, хотелось бы продолжать дальше в том же духе. Понимаем всю меру своей ответственности, будем делать свою работу с достоинством", - пообещал тренер.

Следующую игру сборная России проведет 7 сентября. Россияне встретятся в матче Лиги наций с командой Турции. Отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года стартует 21 марта 2019-го.