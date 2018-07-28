Twitter удалил миллион фейковых аккаунтов

Вместе с тем, в Twitter утверждают, что по сравнению со вторым кварталом 2017 года, среднее количество пользователей с ежедневной активностью учетной записи выросло на 11%. Однако, компания не приводит абсолютных значений этого показателя.

В компании заявили, что получили чистую прибыль третий квартал подряд после нескольких убыточных лет.

Чистая прибыль Twitter во II квартале составила $100,1 млн по сравнению с чистым убытком в размере $116,5 млн, зафиксированным по итогам аналогичного периода годом ранее.

В то же время скорректированная прибыль в минувшем квартале поднялась до 17 центов на акцию с 8 центов на акцию годом ранее и совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Thomson Reuters.

Выручка Twitter увеличилась на 24% - до $710,5 млн. Эксперты в среднем ожидали ее на уровне $696,2 млн.

Доходы от рекламы принесли соцсети $601 млн в апреле-июне, причем выручка от рекламы за пределами США впервые превысила показатель в США, и Twitter ожидает, что новое соотношение сохранится в ближайшие кварталы.

Капитализация Twitter с начала года подскочила на 78,8%, превысив $33 млрд.