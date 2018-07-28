В Белом доме не подтвердили информацию о готовящемся ударе по Ирану

Представитель Белого дома Хоган Гидли не подтвердил сообщения австралийских СМИ о том, что США готовятся нанести удар по Ирану. Гидли посоветовал журналистам обратиться с этим вопросом в министерство обороны, при этом подчеркнул, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп четко обозначил позицию по отношению к Ирану.
Комментарий Гидли опубликован на сайте Белого дома. Он отметил, что действия Ирана - "дестабилизация региона, желание и попытки получить ядерное оружие" - стали одной из причин, по которой Трамп назвал ядерную сделку с Ираном "худшей в истории" и объявил о выходе США из нее.
Гидли отметил, что сделка не помешала Ирану разрабатывать ядерное оружие. "Но мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы попытаться заставить Иран изменить свое поведение и остановить его действия по всему региону", - сказал представитель Белого дома.
Отвечая на вопрос журналистов о том, является ли удар по Ирану одной из таких мер сдерживания, Гидли заявил, что не стал бы забегать вперед, а также отметил, что "президент, как вы знаете, не телеграфирует обо всем, что собирается делать по данному вопросу".
Напомним, в пятницу телеканал ABC сообщил со ссылкой на источники в австралийском правительстве, что США могут нанести удар по Ирану уже в августе, а Великобритания и Австралия окажут помощь с определением объектов для нанесения ударов.
Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл назвал данные АВС спекуляцией, так как канал ссылался на анонимные источники, пишет The Gurdian. Тернбулл также заявил, что у него нет оснований полагать, будто Трамп готовится к военной конфронтации с Ираном.
Ранее иранский президент Хасан Рухани и Дональд Трамп обменялись взаимными угрозами. Лидер Исламской Республики посоветовал главе Белого дома "не играть с хвостом льва". "Америка должна знать, что мир с Ираном - мать всех мирных соглашений, а война с Ираном - мать всех войн", - сказал Рухани.
Президент США в ответ призвал больше никогда не угрожать Соединенным Штатам, "или вас ждут такие последствия, какие мало кто испытывал за всю историю". 8 мая Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и пообещал не только вернуть старые санкции против Ирана, но и ввести новые. Ожидается, что это произойдет 4 августа. В начале июля Вашингтон сообщил, что разворачивает кампанию максимального экономического и дипломатического давления на Иран.