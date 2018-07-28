В Белом доме не подтвердили информацию о готовящемся ударе по Ирану

Комментарий Гидли опубликован на сайте Белого дома. Он отметил, что действия Ирана - "дестабилизация региона, желание и попытки получить ядерное оружие" - стали одной из причин, по которой Трамп назвал ядерную сделку с Ираном "худшей в истории" и объявил о выходе США из нее.

Гидли отметил, что сделка не помешала Ирану разрабатывать ядерное оружие. "Но мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы попытаться заставить Иран изменить свое поведение и остановить его действия по всему региону", - сказал представитель Белого дома.

Отвечая на вопрос журналистов о том, является ли удар по Ирану одной из таких мер сдерживания, Гидли заявил, что не стал бы забегать вперед, а также отметил, что "президент, как вы знаете, не телеграфирует обо всем, что собирается делать по данному вопросу".

Напомним, в пятницу телеканал ABC сообщил со ссылкой на источники в австралийском правительстве, что США могут нанести удар по Ирану уже в августе, а Великобритания и Австралия окажут помощь с определением объектов для нанесения ударов.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл назвал данные АВС спекуляцией, так как канал ссылался на анонимные источники, пишет The Gurdian. Тернбулл также заявил, что у него нет оснований полагать, будто Трамп готовится к военной конфронтации с Ираном.

Ранее иранский президент Хасан Рухани и Дональд Трамп обменялись взаимными угрозами. Лидер Исламской Республики посоветовал главе Белого дома "не играть с хвостом льва". "Америка должна знать, что мир с Ираном - мать всех мирных соглашений, а война с Ираном - мать всех войн", - сказал Рухани.