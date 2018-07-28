Трамп согласился нанести визит в Москву

"Он (президент Дональд Трамп. - Прим. "Интерфакса") открыт для визита в Москву после получения официального приглашения", - заявила Сандерс, слова которой приводит "Интерфакс".

Кроме того, она подтвердила, что "президент Трамп ждет визита президента Путина в Вашингтон после 1 января следующего года".

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что российская сторона готова пригласить Трампа в Москву. "Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, и я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, но, повторюсь: если там будут созданы соответствующие условия", - сказал глава российского государства.