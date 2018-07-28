Сб, 28.07.2018
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Французский мэр запретил комаров

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Комар. Иллюстративное фото

ФОТО: PantherMedia/ScanPix

Во французском городе Бриоле, департамент Мен и Луара, запретили комаров. Об этом сообщает издание The Connexion.

Местные жители стали жаловаться на засилье кровососущих насекомых после наводнения в начале июля. Мэр Бриоле отреагировал на это указом, запрещающим комаров в городе. Кроме того, он установил ловушки для комаров возле ратуши, начальных школ и детского сада.

«Таким комическим способом я пытался донести до горожан мысль, что в действительности я ничего не могу с этим поделать, — объяснил мэр. — Большинству это показалось смешным». После указа комаров стало меньше, однако, по его словам, это никак не связано с запретом.

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