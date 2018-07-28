Берлин критикует бессистемное отношение Трампа к Путину

По мнению главы Минобороны ФРГ, Путин изображает из себя глобального игрока, пытаясь скрыть экономическую слабость своей страны. При этом нельзя понять, чего на самом деле хочет Трамп, отметила министр. Проблема двусторонней встречи, прошедшей в Хельсинки 16 июля, заключается в том, что "никто на самом деле не знает, что там обсуждалось, или какие договоренности были достигнуты", заключила она.

Глава Минобороны ФРГ также осудила критику Трампа в адрес Берлина, предположив, что одна из ее причин - это старомодное представление главы Белого дома о роли женщин. "Такая женщина, как Ангела Меркель, уважаемая во всем мире глава правительства с большим опытом, вероятно, до сих пор не встречалась в его картине мира", - пояснила фон дер Ляйен. Между тем она отметила, что Трамп "сначала не хотел даже пожать руку" Меркель, но теперь "относится к ней с уважением".