В национальном парке Кемери начался пожар: горят лес и болото

К 21:30 площадь возгорания составила около 10 гектаров.

На месте тушение координирует Госслужба леса, работают несколько бригад Пожарно-спасательной службы и специалисты Управления по защите окружающей среды.

В тушении участвует и вертолет с водным мешком, который оказывает значительную поддержку, так как достичь место возгорания наземным транспортом невозможно. Национальные вооруженные силы информируют, что вертолет НВС оказывает поддержку в тушении пожара в волости Смардес Энгурского края.

Заместитель руководителя отдела защиты леса и окружающей среды Госслужбы леса Зигмундс Яункикис агентству ЛЕТА рассказал, что на месте работают порядка 20 представителей Госслужбы леса и 10 сотрудников ГПСС. Он также добавил, что пока говорить о локализации пожара слишком рано.

Пожар начался неподалеку от полюбившейся туристом тропы Каниера. Управление по защите окружающей среды призывает пока что не посещать это и другие туристические объекты вблизи озера Каниера, чтобы не мешать работе ответственных служб и не подвергать свое здоровье опасности.