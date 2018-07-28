Сб, 28.07.2018
"Деструктивные культы не могут дать человеку продуктивную модель поведения. Максимум, на что они способны - заменить одну зависимость другой" Солвита Метра, психотерапевт
Новости
Спорт
Культура
Звезды
Красотка
Гибрид
Галереи

В национальном парке Кемери начался пожар: горят лес и болото

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Скриншот видео

ФОТО: Ekrānuzņēmums

В пятницу вечером начался пожар леса и болота в национальном парке Кемери недалеко от озера Каниера, сообщает агентство ЛЕТА.

К 21:30 площадь возгорания составила около 10 гектаров.

На месте тушение координирует Госслужба леса, работают несколько бригад Пожарно-спасательной службы и специалисты Управления по защите окружающей среды. 

В тушении участвует и вертолет с водным мешком, который оказывает значительную поддержку, так как достичь место возгорания наземным транспортом невозможно. Национальные вооруженные силы информируют, что вертолет НВС оказывает поддержку в тушении пожара в волости Смардес Энгурского края. 

Заместитель руководителя отдела защиты леса и окружающей среды Госслужбы леса Зигмундс Яункикис агентству ЛЕТА рассказал, что на месте работают порядка 20 представителей Госслужбы леса и 10 сотрудников ГПСС. Он также добавил, что пока говорить о локализации пожара слишком рано.

Пожар начался неподалеку от полюбившейся туристом тропы Каниера. Управление по защите окружающей среды призывает пока что не посещать это и другие туристические объекты вблизи озера Каниера, чтобы не мешать работе ответственных служб и не подвергать свое здоровье опасности. 

Специалисты также напоминают, что это - территория национального парка, поэтому использовать дроны здесь запрещено.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ