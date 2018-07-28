Сб, 28.07.2018
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Вена выступает против "жесткого" Brexit

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Brexit

ФОТО: EPA/Scanpix

Австрия выступает за то, чтобы избежать "жесткого" или беспорядочного выход Великобритании из состава Европейского союза. Об этом заявил канцлер Себастьян Курц во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Зальцбурге, сообщает Reuters.

Курц надеется, что Австрия и ЕС смогут поддерживать тесные связи с Великобританией после ее выхода из блока.

"С нашей точки зрения важно избежать жесткого Brexit. Я могу надеяться, что мы сможем найти способ для этого, чтобы после Brexit отношения между Великобританией и Австрией, отношения между Великобританией и ЕС оставались очень сильными, потому что нам это нужно", - сказал Курц.

Австрийский канцлер также отметил, что переговоры о выходе Великобритании из ЕС "идут неплохо".

Ранее Мэй пообещала взять под личный контроль приговоры с Брюсселем по вопросу о выходе Лондона из Евросоюза. 

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