Вс, 29.07.2018
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Индийская спортсменка родила в туалете самолета во время полета и выкинула младенца

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Иллюстративное фото

ФОТО: REUTERS/Scanpix

Экипаж малазийской авиакомпании Air Asia накануне обнаружил у себя на борту мертвого новорожденного младенца за несколько минут до того, как самолет должен был приземлиться в Дели. Самолет выполнял в Индии внутренний рейс, летев из Гувахати на северо-востоке страны.

Полиции аэропорта пришлось допросить всех женщин-пассажирок с этого рейса. В результате 19-летняя девушка призналась, что это она родила ребенка во время полета. При этом она сообщила полиции, что не знала о своей беременности.

"Она родила 7,5-месячного ребенка в туалете самолета и оставила его на полу", - рассказал BBC старший сотрудник полиции Санджай Бхатия.

Начато расследование обстоятельств того, как именно погиб ребенок. В зависимости от этого будут приняты санкции в отношении его матери.

Известно, что она спортсменка - занимается таэквондо. Девушку задержали, не пустив на стыковочный рейс в Южную Корею на соревнования. Полиция пытается связаться с ее семьей, живущей в штате Ассам.

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