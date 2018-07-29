Индийская спортсменка родила в туалете самолета во время полета и выкинула младенца

Полиции аэропорта пришлось допросить всех женщин-пассажирок с этого рейса. В результате 19-летняя девушка призналась, что это она родила ребенка во время полета. При этом она сообщила полиции, что не знала о своей беременности.

"Она родила 7,5-месячного ребенка в туалете самолета и оставила его на полу", - рассказал BBC старший сотрудник полиции Санджай Бхатия.

Начато расследование обстоятельств того, как именно погиб ребенок. В зависимости от этого будут приняты санкции в отношении его матери.