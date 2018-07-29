Индийская спортсменка родила в туалете самолета во время полета и выкинула младенца

Экипаж малазийской авиакомпании Air Asia накануне обнаружил у себя на борту мертвого новорожденного младенца за несколько минут до того, как самолет должен был приземлиться в Дели. Самолет выполнял в Индии внутренний рейс, летев из Гувахати на северо-востоке страны.
Полиции аэропорта пришлось допросить всех женщин-пассажирок с этого рейса. В результате 19-летняя девушка призналась, что это она родила ребенка во время полета. При этом она сообщила полиции, что не знала о своей беременности.
"Она родила 7,5-месячного ребенка в туалете самолета и оставила его на полу", - рассказал BBC старший сотрудник полиции Санджай Бхатия.
Начато расследование обстоятельств того, как именно погиб ребенок. В зависимости от этого будут приняты санкции в отношении его матери.
Известно, что она спортсменка - занимается таэквондо. Девушку задержали, не пустив на стыковочный рейс в Южную Корею на соревнования. Полиция пытается связаться с ее семьей, живущей в штате Ассам.