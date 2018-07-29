Вс, 29.07.2018
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В ночь на субботу «кровавая Луна» зависла над Землей на несколько часов

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Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

Американское космическое агентство НАСА запустило онлайн-трансляцию лунного затмения, и выручило всех, кто не смог вживую увидеть редкое астрономические событие. 

Кадры кровавой луны можно наблюдать в Twitter-аккаунте агентства.

В ночь на 28 июля жители Земли могли наблюдать два редких астрономических явления: полное затмение Луны и противостояние Марса. Затмение, которое длилось один час и 44 минуты, стало самым продолжительным за последние 100 лет. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.

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