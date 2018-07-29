В ночь на субботу «кровавая Луна» зависла над Землей на несколько часов

В ночь на 28 июля жители Земли могли наблюдать два редких астрономических явления: полное затмение Луны и противостояние Марса. Затмение, которое длилось один час и 44 минуты, стало самым продолжительным за последние 100 лет. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.