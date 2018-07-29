Пожар в национальном парке Кемери: смотрите, что происходило ночью
28 июля 2018, 10:34
Как уже сообщал Русский TVNET, в пятницу вечером начался пожар леса и болота в национальном парке Кемери недалеко от озера Каниера. Наши корреспонденты побывали на месте ЧП и вот что увидели.
Начавшийся вчера вечером в Кемерском национальном парке пожар удалось локализовать на площади 9,3 га - об этом уже утром в субботу сообщил представитель Земгальского лесничества Янис Грава.
Угрозы распространения огня нет, но на нее могут повлиять разные факторы, например, ветер. В тушении пожара участвует также вертолет.
Пожар возник недалеко от популярного среди туристов озера Каниерис, поэтому Управление охраны природы просит пока не посещать эти места, чтобы не рисковать здоровьем и не мешать работе ответственных служб.