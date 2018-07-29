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СМИ: Иосиф Кобзон впал в кому. Семья: он сейчас сидит и пьет кофе

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Krievu dziedātājs Josifs Kobzons

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Депутат Госдумы и эстрадный певец Иосиф Кобзон впал в кому. Об этом в субботу, 28 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как отмечается, состояние Кобзона в ночь на субботу резко ухудшилось.

27 июля сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

В тот же день пресс-секретарь Кобзона Варвара Виноградова заявила, что госпитализация певца была плановой и в реанимацию его не переводили.  

Сестра депутата Госдумы и эстрадного певца Иосифа Кобзона Гелена Кандель сегодня в беседе с телеканалом RT опровергла информацию о том, что артист находится в коме.

По ее словам, Кобзон сидит и пьет кофе с супругой и с медсестрой. «Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке», — поведала Кандель.

Также сестра Кобзона подчеркнула, что артист находится на плановом лечении. «Ему положено это лечение из-за его болезни… Он имеет право на своё личное пространство. Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье — это просто неприлично. Это не сопереживание. Это убийство. А если бы он пользовался интернетом?» — указала Кандель.

У Кобзона диагностировали рак в 2005 году, он пережил операцию по удалению мочевого пузыря.

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