Для тушения пожара в Кемерском национальном парке вертолет не требуется

Он напомнил, что в пятницу вечером пожар был ограничен. Общая площадь горения составляет 9,6 га. В настоящее время открытого пламени нет, больше наблюдается тление.

Пожар на месте координирует ГСЛ, также работают несколько бригад Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и специалисты Управления по охране природы (УОП).

"Скорость ветра на месте происшествия терпимая, нужно надеяться, что она не увеличится", - добавил Яункикис.

УОП не рекомендует туристам посещать озеро Каниерис и другие близлежащие объекты, чтобы не подвергать себя опасности и не мешать работе ответственных служб.