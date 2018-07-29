Для тушения пожара в Кемерском национальном парке вертолет не требуется

В настоящее время для тушения пожара в Кемерском национальном парке и на болоте помощь вертолета не требуется, сообщил агентству ЛЕТА представитель Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис.
Он напомнил, что в пятницу вечером пожар был ограничен. Общая площадь горения составляет 9,6 га. В настоящее время открытого пламени нет, больше наблюдается тление.
Пожар на месте координирует ГСЛ, также работают несколько бригад Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и специалисты Управления по охране природы (УОП).
"Скорость ветра на месте происшествия терпимая, нужно надеяться, что она не увеличится", - добавил Яункикис.
УОП не рекомендует туристам посещать озеро Каниерис и другие близлежащие объекты, чтобы не подвергать себя опасности и не мешать работе ответственных служб.
Пожар в Кемерском национальном парке начался вчера вечером.