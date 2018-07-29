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Для тушения пожара в Кемерском национальном парке вертолет не требуется

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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) rīkotā preses konference Ķīpsalā ar praktiskiem paraugdemonstrējumiem par drošību Jāņos

ФОТО: AFI

В настоящее время для тушения пожара в Кемерском национальном парке и на болоте помощь вертолета не требуется, сообщил агентству ЛЕТА представитель Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис.

Он напомнил, что в пятницу вечером пожар был ограничен. Общая площадь горения составляет 9,6 га. В настоящее время открытого пламени нет, больше наблюдается тление.

Пожар на месте координирует ГСЛ, также работают несколько бригад Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и специалисты Управления по охране природы (УОП).

"Скорость ветра на месте происшествия терпимая, нужно надеяться, что она не увеличится", - добавил Яункикис.

УОП не рекомендует туристам посещать озеро Каниерис и другие близлежащие объекты, чтобы не подвергать себя опасности и не мешать работе ответственных служб.

Пожар в Кемерском национальном парке начался вчера вечером.

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