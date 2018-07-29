Путин вручил Черчесову орден, футболисты сборной России стали заслуженными мастерами спорта

Футболистам сборной России вручены звания заслуженных мастеров спорта за выступление на домашнем чемпионате мира. Церемония награждения спортсменов и тренеров национальной команды состоялась в субботу в Министерстве спорта.
Звания были присвоены 19 игрокам, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Юрий Жирков и Владимир Габулов уже имеют подобные звания. Звания "заслуженный тренер России" были удостоены Станислав Черчесов, Мирослав Ромащенко и Владимир Паников.
Также наставнику россиян Станиславу Черчесову президент РФ Владимир Путин вручил орден Александра Невского, капитану команды Игорю Акинфееву и защитнику Сергею Игнашевичу - ордена Почета.
"На первом в России чемпионате мира вы выступили ярко, уверенно, проявили сплоченность, упорство и волю, шли к цели, не жалея себя", - подчеркнул Путин.
Президент отметил, что выход в четвертьфинал - это очень важный итог выступления российской сборной. "Ваш девиз "играем за вас" для болельщиков оказался более важным, чем медальный результат", - считает глава государства.
Сборная России на чемпионате мира добилась лучшего результата в новейшей истории. Команда под руководством Черчесова вышла в плей-офф, обыграв на групповом этапе сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а затем уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала сборная России победила команду Испании в серии пенальти, а в четвертьфинале россияне уступили хорватам (2:2, по пенальти - 3:4).