Путин вручил Черчесову орден, футболисты сборной России стали заслуженными мастерами спорта

Звания были присвоены 19 игрокам, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Юрий Жирков и Владимир Габулов уже имеют подобные звания. Звания "заслуженный тренер России" были удостоены Станислав Черчесов, Мирослав Ромащенко и Владимир Паников.

Также наставнику россиян Станиславу Черчесову президент РФ Владимир Путин вручил орден Александра Невского, капитану команды Игорю Акинфееву и защитнику Сергею Игнашевичу - ордена Почета.

"На первом в России чемпионате мира вы выступили ярко, уверенно, проявили сплоченность, упорство и волю, шли к цели, не жалея себя", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что выход в четвертьфинал - это очень важный итог выступления российской сборной. "Ваш девиз "играем за вас" для болельщиков оказался более важным, чем медальный результат", - считает глава государства.