Вс, 29.07.2018
"Приходить каждый день к указанному часу на рабочее место, чтобы раз в месяц получить жалованье - зеленая тоска и сомнительная трата времени, противоречащие традиционному цыганскому мироощущению" Иван Пауков, специально для TVNET
Новости
Спорт
Культура
Звезды
Красотка
Гибрид
Галереи

Убийство с особой жестокостью в Риге: суд арестовал молодую пару

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Суд применил арест в виде меры лишения свободы для двоих молодых людей, которые с особой жестокостью убили женщину 1957 года рожд.

Напомним, что во вторник, 24 июля, в 23:30 Полиция получила звонок о том, что в квартире в Межциемсе находится труп женщины 1957 года рождения с признаками насильственной смерти - на голове убитой обнаружено множество колотых и ушибленных ран. Погибшую нашел ее близкий, вернувшийся домой. 

На месте происшествия полиция выяснила, что с преступлением, возможно, связана молодая девушка, близко знакомая с погибшей, и ее друг. Проведя оперативные действия, была получена информация, что подозреваемые собрались бежать в другой город, но оба были задержаны в районе Юглы. 

Задержаны юноша 1998 года рождения и девушка 1999 года. Никто из них ранее не был судим. 

По информации полиции, убийство было совершено в тот же вечер в квартире погибшей, и к этому подтолкнул глубокий личный конфликт. После содеянного подозреваемые пытались по дороге избавиться от следов преступления. 

Начат уголовный процесс по ст. 117 Уголовного закона за убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц, а также за кражу по предварительному сговору. За такое преступление предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы до 20 лет. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ