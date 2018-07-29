Убийство с особой жестокостью в Риге: суд арестовал молодую пару

Напомним, что во вторник, 24 июля, в 23:30 Полиция получила звонок о том, что в квартире в Межциемсе находится труп женщины 1957 года рождения с признаками насильственной смерти - на голове убитой обнаружено множество колотых и ушибленных ран. Погибшую нашел ее близкий, вернувшийся домой.

На месте происшествия полиция выяснила, что с преступлением, возможно, связана молодая девушка, близко знакомая с погибшей, и ее друг. Проведя оперативные действия, была получена информация, что подозреваемые собрались бежать в другой город, но оба были задержаны в районе Юглы.

Задержаны юноша 1998 года рождения и девушка 1999 года. Никто из них ранее не был судим.

По информации полиции, убийство было совершено в тот же вечер в квартире погибшей, и к этому подтолкнул глубокий личный конфликт. После содеянного подозреваемые пытались по дороге избавиться от следов преступления.