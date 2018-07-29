Погодные аномалии оставили британцев без отпуска

Транспортные проблемы в Лондоне начались в пятницу, 27 июля. Температура воздуха достигла 37 градусов тепла, и из-за этого начались перебои в движении поездов. Во второй половине дня в регион пришел шторм, из-за чего многие рейсы в аэропортах задержали.

В субботу, 28 июля, у британцев начались первые выходные отпускного сезона, поэтому многие жители Великобритании отправились на курорты. Однако из-за задержки рейсов залы ожидания в аэропортах оказались переполнены. Некоторые пассажиры спали прямо на чемоданах.

Наибольшее количество ожидающих пассажиров на утро субботы отмечалось в аэропорту Стенстед. Задержки отмечались также в аэропортах Хитроу, Гатвик и Лутон. На дорогах к аэропортам и портам движение затруднено, образовались пробки. В Евротоннеле поезда отправляются с опозданием, задержки достигали пяти часов.

Представители воздушных гаваней предупредили о возможных задержках рейсов и призвали пассажиров узнавать информацию о полете заранее. В свою очередь, пассажиры жалуются на то, что о задержках их никто не предупредил.