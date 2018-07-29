В Валдалгской волости при тушении пожара провалился пожарный
28 июля 2018, 21:18
В Валдалгской волости при тушении пожара пострадал пожарный. Он провалился в полость, образовавшуюся при горении торфа.
Визуально она была не видна. Специалисты VUDG предупреждают, что пожары торфянников опасны, так как при горении образовываются пустоты с твердой поверхностью - незаметные для глаза. Туда может провалиться человек или даже техника.
Пожарные призывают не подходить в местам возгорания, которые на данный момент продолжают тушить: как с воздуха, так и на земле.