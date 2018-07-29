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В Валдалгской волости при тушении пожара провалился пожарный

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Пожар в Валдгалской волости

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Валдалгской волости при тушении пожара пострадал пожарный. Он провалился в полость, образовавшуюся при горении торфа.

Визуально она была не видна. Специалисты VUDG предупреждают, что пожары торфянников опасны, так как при горении образовываются пустоты с твердой поверхностью - незаметные для глаза. Туда может провалиться человек или даже техника.

Пожарные призывают не подходить в местам возгорания, которые на данный момент продолжают тушить: как с воздуха, так и на земле.

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