5 симптомов того, что у вас может быть тромб

Странная отечность. Для тромбоза глубоких вен характерна отечность только одной из конечностей. Также при этом может иметь место болевой синдром.

Покраснение и прострелы. В месте дислокации тромба может наблюдаться покраснение кожи вкупе с припухлостью и болезненностью. Кроме того,

при развитии тромбоза люди жалуются на так называемые прострелы в конечностях. Нередко возникают ощущения, которые обычно путают с мышечными спазмами.

Температура. В очаге тромба кожа меняет не только цвет, но и температуру, становясь горячее.

Боль в груди. Если легочная артерия частично закупоривается тромбом, возникают боли, которые часто воспринимают как проблему сердца. На самом деле это предвестник легочной эмболии. В случае данного нарушения также имеют место следующие проявления: ускоренное сердцебиение, кашель, потливость, внезапная потеря сознания.

Одышка. Она тоже является следствием того, что полость легочной артерии оказывается частично закрытой тромбом.

Если при этом человека одолевают приступы кашля, не имеющие видимой причины, вероятность того, что это легочная эмболия, становится еще существеннее.