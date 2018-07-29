Известные спортсмены усомнились в заслуженности госнаград российских футболистов

«Всегда был и есть закон, который подразумевает, что специальным указом Минспорта может присуждать такие звания. С другой стороны, норматив заслуженных мастеров спорта футболисты вряд ли выполнили, став четвертьфиналистами чемпионата мира», — отметил Траньков.

Ранее 28 июля с критикой относительно награждения футболистов выступила бывшая волейболистка Екатерина Гамова. Согласно ее мнению, звание заслуженного мастера спорта обесценивают.

Команда Станислава Черчесова добралась до 1/4 финала мундиаля, где по пенальти уступила будущим серебряным призерам турнира — хорватам. Это лучшее выступление российских футболистов в рамках чемпионатов мира.