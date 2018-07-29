В летевший в Петербург самолет ударила молния

«В самолет E190, который осуществлял рейс Кишинев — Санкт-Петербург, через 10 минут после взлета попала молния. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал», — говорится в сообщении.

Как сообщает авиакомпания, после происшествия командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт Кишинева.

«После того, как самолет приземлился, пассажиры покинули салон, чтобы получить необходимую помощь на земле. На борту было 113 пассажиров», — отмечается в сообщении.

Самолет будет подвергнут необходимым техническим проверкам, рейс был отменен.