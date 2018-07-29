Платье дня: бирюзовая секси-элегантность Роузи Хантингтон-Уайтли
29 июля 2018, 1:52
Известный актер Джейсон Стэйтем на днях провел время со своей давней подругой - британской моделью Роузи Хантингтон-Уайтли.
"Ангел" Victoria's Secret выбрала по этому случаю беспроигрышный вариант для романтического свидания - шелковое платье-комбинацию.
Женственный классический крой, яркий бирюзовый цвет и особая пикантность, которую придало этому наряду отсутствие бюстгальтера, сделали свое дело!
Не сомневаемся, Стэйтем это оценил. Предлагаем и вам это сделать!