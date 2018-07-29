Вс, 29.07.2018
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Платье дня: бирюзовая секси-элегантность Роузи Хантингтон-Уайтли

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ФОТО: MEGA/Scanpix

Известный актер Джейсон Стэйтем на днях провел время со своей давней подругой - британской моделью Роузи Хантингтон-Уайтли.

 "Ангел" Victoria's Secret выбрала по этому случаю беспроигрышный вариант для романтического свидания - шелковое платье-комбинацию.

Женственный классический крой, яркий бирюзовый цвет и особая пикантность, которую придало этому наряду отсутствие бюстгальтера, сделали свое дело!

Не сомневаемся, Стэйтем это оценил. Предлагаем и вам это сделать!

ФОТО: MEGA/Scanpix

ФОТО: MEGA/Scanpix

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