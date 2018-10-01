1971 год: президентская дача, дебют Семеновой и Alfa, которая совсем не т/ц

Памятник Красным стрелкам

Памятник латышским стрелкам расположен в центре Риги, ранее на одноименной площади, теперь - Ратушной площади.

Он составлял часть Мемориального музея-памятника Латышским красным стрелкам, в состав которого входило также здание нынешнего Музея оккупации Латвии, открытое годом раньше.

Представляет собой скульптурную композицию из красного украинского гранита, высотой 13 метров, состоявшую из трёх монументальных фигур латышских стрелков, одетых и вооружённых в соответствии со своей эпохой. Авторы — скульптор Валдис Карлович Албергс, архитектор Дзинтарс Дриба. Позже, в 1972 году, были удостоены Государственной премии СССР.

Рижское ПО «Радиотехника» создано в 1971 году

Объединение включало в себя Рижский радиозавод им. А. С. Попова (RRR) - это головное предприятие; Рижский электромеханический завод (РЭМЗ) - делал все проигрыватели (и не только); Кандавский радиозавод (создан в 1963 году) - последние переносные приемники - это их работа; специальное конструкторское бюро «Орбита», созданное в 1960 году - это почти все разработки ПО. В 1971 году ПО наградилиорденом Трудового Красного Знамени. В 1973 году построены первые новые заводские корпуса в Иманте, а позднее построен и завод микроэлектроники «Элмира».

«Быстрее, выше, сильнее!».

В Лиелупе был построен новый стадион. "Более десяти тысяч зрителей сможет принять новый стадион, который будет иметь восемь беговых дорожек с современнейшим резино-битумным покрытием и строительство которого заканчивается в Лиелупе" - так был анонсирована грандиозная стрйка в Юрмале.

Стадион имел легкоатлетические секторы и беговые дорожки, соответствующие стандартам для международных соревнований.

Дом государственного значения

На самом берегу моря было построено здание, которое в 1993 году стало резиденцией президента Латвийской Республики.

Юрмальская резиденция или "дача" находится по дороге из Майори в Дубулты на самом берегу моря, в окружении обросших соснами дюн. Вы никогда не бывали там? Не беда, вот как описывается это место на сайте президента.

"Небольшая зеленая терраса открывает вид на пляж, а вечно изменчивое море придает пейзажу волнующую красоту, смягчающую геометрическую простоту архитектуры здания. Возле террасы тянется дюна, поросшая вереском, черничником и скромными полевыми цветами. От ворот к дверям резиденции ведет широкая, пологая лестница, по обеим сторонам которой высажены цветы. Помещения резиденции расположены на двух с половиной этажах. Первый этаж, с которого открывается вид на море, служит для заседаний и официальных переговоров. На втором этаже – гостиная с камином и личные апартаменты".

Alfa? Нет, это не торговый центр!

В этом же году на базе нескольких заводов было создано объединение предприятий Alfa, на котором до 1991 года работало 12 000 сотрудников. Здесь выпускались транзисторы, Полупроводниковые диоды, интегральные схемы и много других полезных вещей.

Ульяна Семенова попадает в сборную СССР