1972 год: юрмальское лето Владимира Высоцкого и Марины Влади

6 полос!

В 1972 году была сдана в эксплуатацию первая в Латвийской ССР шестиполосная автомагистраль Рига-Юрмала.

Звание «Почетный гражданин города Риги».

Звание присваивалось решением Рижского горсовета или исполкома советским и иностранным гражданам при жизни или после смерти за особые заслуги в борьбе против царского самодержавия и буржуазной диктатуры, в обороне и освобождении Риги от немецко-фашистских захватчиков, в хозяйственном и культурном строительстве, в борьбе за мир и дружбу между народами, установлении дружественных связей между Ригой и другими городами.

Лицам, удостоенным почетного звания, вручалось удостоверение и нагрудный знак. А их портрет помещался в Книге почета, которая хранилась в Музее истории Риги и мореходства. Первым почетным гражданином Риги в 1974 году стал космонавт Герман Титов.

Звезды в Юрмале

Летом 1972 в Юрмалу приехала звёздная чета – Высоцкий и Марина Влади. Съемки шли два месяца — в июле, августе. Актер принимал участие в съемках военной драмы режиссера Александра Столпера «Четвертый» по одноимённой пьесе Константина Симонова. Съемки шли два месяца — в июле и августе. Высоцкий вместе с Мариной Влади остановился тогда в кемпинге в Яункемери.

Лотерея

В этом году создан латвийский филиал "Союзспортлото". Теперь это "Latvijas Loto"

Гастроли Карела Готта

В Рижском спортивном манеже с оглушительным успехом прошли концерты чешской звезды Карела Готта. Это был самый известный и обожаемый в Советском союзе чех. И, кстати, тогда певец встретился с Владимиром Высоцким, чему есть фотоподтверждение