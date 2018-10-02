1972 год: юрмальское лето Владимира Высоцкого и Марины Влади

18 ноября 2018 года Латвия отмечает 100 лет. Много это или мало? Столько всего случилось за это время, и никто точно не скажет, когда наша страна стала такой, какой мы ее видим сегодня... Латвия постоянно меняется, когда-то очевидные вещи уже стали историей, а на их место пришли новые герои и реалии. Накануне 100-летия Латвии Русский TVNET вспоминает самые яркие события прошедших 100 лет: один день - один год, словно листая детский фотоальбом маленькой Латвии.
6 полос!
В 1972 году была сдана в эксплуатацию первая в Латвийской ССР шестиполосная автомагистраль Рига-Юрмала.
Звание «Почетный гражданин города Риги».
Звание присваивалось решением Рижского горсовета или исполкома советским и иностранным гражданам при жизни или после смерти за особые заслуги в борьбе против царского самодержавия и буржуазной диктатуры, в обороне и освобождении Риги от немецко-фашистских захватчиков, в хозяйственном и культурном строительстве, в борьбе за мир и дружбу между народами, установлении дружественных связей между Ригой и другими городами.
Лицам, удостоенным почетного звания, вручалось удостоверение и нагрудный знак. А их портрет помещался в Книге почета, которая хранилась в Музее истории Риги и мореходства. Первым почетным гражданином Риги в 1974 году стал космонавт Герман Титов.
Звезды в Юрмале
Летом 1972 в Юрмалу приехала звёздная чета – Высоцкий и Марина Влади. Съемки шли два месяца — в июле, августе. Актер принимал участие в съемках военной драмы режиссера Александра Столпера «Четвертый» по одноимённой пьесе Константина Симонова. Съемки шли два месяца — в июле и августе. Высоцкий вместе с Мариной Влади остановился тогда в кемпинге в Яункемери.
Лотерея
В этом году создан латвийский филиал "Союзспортлото". Теперь это "Latvijas Loto"
Гастроли Карела Готта
В Рижском спортивном манеже с оглушительным успехом прошли концерты чешской звезды Карела Готта. Это был самый известный и обожаемый в Советском союзе чех. И, кстати, тогда певец встретился с Владимиром Высоцким, чему есть фотоподтверждение
Высоцкий тогда предложил Карелу включить в его репертуар несколько своих песен и сам же рассмеялся, сказав, что для них нужен низкий голос, так что не пойдет. Тем не менее, уже после смерти Высоцкого, Карел все-таки записал его песню "Jeden muzikant" ("Один музыкант объяснил мне пространно..."), которая в 2000 году вошла в CD "Владимир Высоцкий на языках мира". Текст там, естественно, переведен на чешский.